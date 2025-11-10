フェイスラインがたるむと、どうしても顔が大きく見えたり、実年齢以上に老けてみえたりするため、悩みの種になっている人も多いと思います。今回はフェイスラインがたるむ原因を「あきこクリニック」の田中先生に詳しく教えていただきました。 監修医師：田中 亜希子（あきこクリニック） 東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院産婦人科、大手美容外科などで経験を積む。2009年、東京都世田谷区に「あ