［U-17W杯］日本 ２−１ ポルトガル／11月９日／Aspire Zone - Pitch５残された時間は後半アディショナルタイムを含め、20分以上あった。２−０でリードしているとはいえ、欧州王者・ポルトガルの圧力に耐えるのはあまりにも長い。10人で戦うなかでどれだけ耐えられるのか。不安をよそに選手たちは逞しく戦い、勝点３を手にした。11月９日に行なわれたU-17ワールドカップのグループステージ・第３戦。他会場の結果に関わらず