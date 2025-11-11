韓国に9年間在住したオーナーが提供する韓国料理。 地元の人にも“大好きな味を楽しんでもらいたい” という思いから、永崎に専門店を開きました。 時津町に4月にオープンした韓国料理店「WAGUWAGU」。 「もぐもぐ」という咀嚼音をあらわす韓国語が、店名の由来です。 オーナーは、長崎市出身の岩永 結妃さん。 学生時代から韓国のアイドルが好きで、18歳の時に語学留学の