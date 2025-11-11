脱炭素化への取り組みを農林水産業から切り開き、地域の活性化に繋げることを考えるシンポジウムが帯広市で始まりました。このシンポジウムは再生エネルギーやバイオマスなど地域資源を活用した脱炭素化への取り組みを、農林水産業の従事者が多い十勝から発信していこうと開かれました。会場では十勝管内鹿追町のほか道内の自治体の取り組みが紹介され、参加者は風力発電や太陽光発電など再生可能エネルギーを導入した