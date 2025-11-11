米動画配信大手ネットフリックスは１２日、同社初となる常設の体験型施設「ネットフリックスハウス」を米東部ペンシルベニア州に開業する。実写版「ワンピース」など、同社で配信されている人気作品の世界観を再現したアトラクションを楽しんだり、限定グッズを購入できる。将来的には日本など海外への展開も視野に入れる。１０日、開業前に施設を報道陣に公開した。施設はフィラデルフィア近郊の大型ショッピングモールに併設