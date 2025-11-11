2023年に「小倉一郎」から改名した俳優・小倉蒼蛙（そうあ＝74）が12日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】結婚披露宴で笑顔を見せる小倉蒼蛙 2022年にステージ4の肺がんと診断されたが克服。心機一転で芸名を趣味である俳句の俳号から「蒼蛙」と改名した。現在は子ども5人、孫4人に恵まれ幸せな人生を送っていると話す。 子役としてデビュー後、青春ドラマ