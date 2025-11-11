U-17ポルトガルは日本に1-2で敗れた U-17ポルトガル代表は、現地時間11月9日に行われたU-17ワールドカップのグループステージ第3戦でU-17日本代表と対戦し、1-2で敗れた。この結果、ポルトガルはB組の首位から陥落した。母国メディア「A BOLA」は「ポルトガルにとって失望」と、開幕2連勝からの失速を報じている。試合は日本が良い入りを見せたものの、ビーノ・マサンエス監督率いるポルトガルがすぐにボールポゼッションで試