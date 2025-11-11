町野修斗が歩む山あり谷ありのキャリア北中米ワールドカップ（W杯）まで残り7か月。大舞台でのまだ見ぬ光景を目指して、森保ジャパンは11月に今年最後の2連戦を迎える。2度目のW杯に向け、覚悟を持って臨む日本代表FW町野修斗がFOOTBALL ZONEのインタビューに応じた。（取材・文＝林遼平／全3回の1回目）◇◇◇湘南ベルマーレでの活躍、2022年カタールW杯に挑む日本代表への選出、ドイツへの移籍。近年の町