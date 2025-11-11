全国で相次ぐ"外国人ドライバー"による交通事故。観光客らの運転が招くトラブルの増加を背景に、政府は外国の運転免許証を日本のものへ切り替える「外免切替」の厳格化に乗り出した。しかし、その規制強化の網を不正にかいくぐるかのように、中国人観光客向けの「運転免許証偽造」業者の動きが活発化しているという。中国事情に詳しいフリーライターの廣瀬大介氏がその実態に迫った。【前後編の後編。前編から読む】【写真】文字