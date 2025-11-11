スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は、ドジャースが今オフFA市場最大の目玉となるカブスのカイル・タッカー外野手（28）の獲得に最も近い位置にいると報じている。記事によると、タッカーのスムーズな打撃フォームと安定した生産性は、年齢を重ねた殿堂入り級のスター選手たちが主軸を担うドジャース打線との相性が抜群だという。フレディ・フリーマンは36歳、ムーキー・ベッツは先月33歳、