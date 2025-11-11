お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にノミネートされた30語の「薬膳」にツッコミを入れた。粗品はノミネートされた30語を順に読み上げた上で「30個ありましたけど、是全部、今年の世相を表すようなところでほんとに今年の文句ない、すごいですね。どれが大賞になっても、おめでとうございまーす！」