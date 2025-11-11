相次ぐ人的被害によって、身近な存在になってしまったクマ。もしも出会ったときに、どう対応するべきか？そこで取材班は、北海道にあるヒグマの生態を学べる施設を取材した。「立ち上がって両手を上げたら3メートル」15ヘクタールもの広大な自然…。その中で生活するクマの生態から、命を守るヒントを探ることに。安全を確保のもと、飼育員とともにクマが暮らす獣舎に向かった。十勝サホロリゾート ベア・マウンテン