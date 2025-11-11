歌舞伎俳優中村橋之助（29）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が10日、都内で、婚約発表会見を行った。舞台共演をきっかけに知り合い、4年半の交際を実らせた。来年初夏に挙式、披露宴を執り行う。◇◇◇近年の芸能界では、SNSや書面で婚約や結婚を発表するケースが多い。関係者によると、当人が出席しての会見は、23年6月の女優足立梨花と手話パフォーマーユニットHANDSIGNのTATSUの結婚会見以来という。