歌舞伎俳優中村橋之助（29）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が10日、都内で、婚約発表会見を行った。舞台共演をきっかけに知り合い、4年半の交際を実らせた。来年初夏に挙式、披露宴を執り行う。◇◇◇着物で金びょうぶの前に並んだ2人。婚約を報告した橋之助は「幸せいっぱいでございます。役者としても1人の男としても、お客さま、家族、仲間を大事に、そして愛未を大事に、すてきな家庭を築いてまいりたい」と話