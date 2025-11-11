日本テレビ市來玲奈アナウンサー（29）が11日放送の同局系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）で、かつて所属した乃木坂46の同期で、歌舞伎俳優中村橋之助（29）と婚約発表会見を行った女優能條愛未（31）を祝福した。番組で婚約会見の様子を伝えると、市來アナは「能條さんは乃木坂46の1期生で、私と同期なんです。2012年、デビュー曲の『ぐるぐるカーテン』で、一緒にCDデビューしました」と回想。デビュー当時の2人のアーティスト