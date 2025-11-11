21世紀に入ってからクラブと代表で最もPKを決めている選手は誰なのか。サッカーファンにとっては簡単な問題かもしれないが、最多はアル・ナスルでプレイするFWクリスティアーノ・ロナウドだ。凄いのはその本数で、今回英『GIVE ME SPORT』が紹介したTOP10の中でも本数は圧倒的だ。10位：ドゥシャン・タディッチ（85ゴール）8位：チーロ・インモービレ&フランチェスコ・トッティ（86ゴール）7位：ズラタン・イブラヒモビッチ（8