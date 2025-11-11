札幌市南区の団地で火事があり、年齢性別不明の1人の遺体が発見されました。建物の窓から真っ黒な煙が立ち上っています。火事があったのは、札幌市南区真駒内柏丘6丁目の柏丘団地です。きのう午後11時半ごろ、近隣住民から「向かいの建物から火が見える」と119番通報がありました。消防によりますと、室内の床50平方メートルが燃え、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、年齢性別不明の1人の遺体が発見さ