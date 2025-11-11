11月11日（火）は、北日本中心の冬型気圧配置となっています。北海道や東北の日本海側、北陸は雪や雨で、北海道では積雪にも注意が必要です。一方、関東から西日本では広く穏やかな天気となるでしょう。沖縄は停滞する前線と台風26号の影響で大気の状態が非常に不安定で、大雨や強風に警戒が必要です。朝は冷え込みが強まり、厚手の上着を着たくなるような気温ですが、日中は日差しの暖かさを感じられそうです。晴れる地域では空気