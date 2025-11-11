NPB(日本野球機構)は10日、2025年コミッショナー特別表彰、連盟特別表彰の受賞者を発表しました。コミッショナー特別表彰での特別賞を受賞したのは、阪神・石井大智投手。今季は53試合にリリーフ登板し「50試合連続無失点」というNPB新記録を樹立しました。さらに連盟特別表彰では、両リーグから最優秀監督賞をそれぞれ選出。リーグ制覇を果たし、日本シリーズにも進出した阪神・藤川球児監督とソフトバンク・小久保裕紀監督が受賞