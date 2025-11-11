「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります！」と馬車馬宣言をしていた高市早苗総理が、7日未明、まだ暗いうちから公邸に入る姿があった。その時刻、なんと午前3時。衆議院予算委員会での答弁準備のため、およそ3時間「勉強会」を行ったという。この“モーレツ”すぎる働きぶりが波紋を呼んでいる。【映像】高市総理、午前3時に出勤する様子（実際の映像）自民党の齋藤健元経産大臣は「あまりにハードワークなのでは