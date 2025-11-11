パリにあるユネスコ本部の看板（AP＝共同）文化庁は11日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産となっている「山・鉾・屋台行事」に茨城や富山など4県の祭りを、同じく登録済みの「和紙」に福井県の「越前鳥の子紙」を加えるなど、計6件を追加するようユネスコ評価機関が勧告したと発表した。12月8〜13日にインド・ニューデリーで開かれるユネスコ政府間委員会で正式決定する見通し。日本政府が2024年3月、ユネスコ