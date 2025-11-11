気候変動対策を話し合う国連の会議「COP30」の実質的な協議がブラジルのアマゾン地域で始まりました。ブラジルのベレンで10日、COP30の実質的な協議が始まりました。議長国・ブラジルのルラ大統領は「戦争を起こす人々がこの会議に参加していたら、気候危機の解決に1兆3000億ドル（約200兆円）投じる方が、去年戦争に費やした2兆7000億ドル（約415兆円）よりはるかに安上がりだと気づくだろう」と強調しました。今回の会合は、世界