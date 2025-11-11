東京・港区のJR新橋駅前ビルで、はしご車などを使った消防演習が行われました。演習はJR新橋駅前のビルで火災が発生した想定で行われ、東京消防庁と地元の消防団やビルの関係者らが参加しました。消防隊員らが実際にはしご車を使って、逃げ遅れた人を助け出す手順などが確認されました。