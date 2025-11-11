週内にも実務者協議今国会中の衆院議員定数の削減を巡り、自民党と日本維新の会との温度差が目立ち始めている。自民側は「法案の成立は難しい」とみて現実的な着地点を探るが、維新側は実現を求める姿勢を崩していない。（谷口京子）「容易に実現する目標とは考えていない。大変困難ではあると思うが、実現に向けて努力する」高市首相（自民党総裁）は１０日の衆院予算委員会でこう答弁し、今国会での定数削減法案の扱いにつ