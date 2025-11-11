米バージニア州知事選の投票所に置かれた郵便投票の箱＝4日、アーリントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米連邦最高裁は10日、投開票日の後に到着した郵便投票用紙の有効性を巡る訴訟を受理し、審理することを決めた。米メディアによると、口頭弁論が来年開かれ、来年夏までに判断を出す見込み。野党民主党支持者の方が郵便投票を利用する傾向にあるとされ、判断内容によっては来年11月の中間選挙に大きく影響する。米