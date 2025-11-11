漫才コンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと（73）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演したことを報告した。「11月18日火曜日に出していただきます。43年ぶり？43年って早いわね、でした。スタッフ様もお気遣い下さり、徹子さんも優しくしてくださいました。是非ご覧ください」と写真入りで伝えた。43年前といえば、日本列島に爆笑を呼んだ漫才ブームの直後。ザ・ぼんちは1972年10月にコンビ結成