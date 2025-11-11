士族のトキに立った白羽の矢松江中学の教壇に立つようになったレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は、宿泊先の花田旅館を出ることになった。女中のうめ（野内まる）は目に異常をかかえているのに、旅館の主人の花田平太（生瀬勝久）は、いくらいっても医者に見せようとしない。片眼が不自由なヘブンは、目が悪いのを放置するのが許せないのだ。ヘブンは借家を探してほしいと、同じ中学の英語教師の錦織友一（吉沢亮）に頼んだ