NY株式10日（NY時間16:24）（日本時間06:24） ダウ平均47368.63（+381.53+0.81%） S＆P5006832.43（+103.63+1.54%） ナスダック23527.18（+522.64+2.27%） CME日経平均先物51380（大証終比：+330+0.64%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均が続伸したほか、ＩＴ・ハイテク株への買いが強まり、ナスダックは２％超の大幅高となった。ダウ平均は途中に下げに転じる場面が見られたものの、終盤