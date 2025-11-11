米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28） 米2年債 3.593（+0.031） 米10年債4.118（+0.021） 米30年債4.709（+0.011） 期待インフレ率2.304（+0.010） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。本日の市場は、米政府閉鎖の終結への期待が高まっており、利回りも上昇した。米上院は９日に手続き上の措置で投票を実施し、一部の民主党議員の賛成を得た。合意内容は