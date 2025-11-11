札幌市中央区の円山動物園で９〜１０日、ヒグマの足跡が見つかった。東側の山からフェンスを乗り越えて侵入した可能性があるという。クマは見つからず、再び現れる恐れもあることから、市は園内に箱わなを設置した。動物園は元々１４日まで休園予定だが、再開できるか関係者は気をもんでいる。市によると、９日午前１０時頃、山と隣接する「動物園の森」で雪上に残る足跡（幅約１０センチ）を関係者が見つけ、同日正午に臨時休