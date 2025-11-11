東京・八王子市での自動運転のバス事故で、直前にシステムが誤った位置情報を読み込んでいたことがわかりました。2025年8月、八王子市の自動運転バスが急旋回し街路樹に衝突、乗客3人がけがをする事故を起こしました。事故原因について東京都は、事故直前に古い位置情報を誤って読み込むシステム上の不備があったと発表しました。