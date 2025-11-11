本日11月11日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はゲストにYOU、滝沢カレン、佐野文哉（OWV）を迎える。今回は、漫画・アニメに関する“新世界”が4連発！「鉄腕アトム」「アンパンマン」などの国民的アニメの新世界が登場する。■