11月15日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第6話を放送。11月1日（土）放送の第4話のAVOD（Advertising Video On Demand）再生回数（8日間再生）が323万回を記録し、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』や『ブラッシュアップライフ』等の記録を抜き、日テレレギュラードラマ歴代1位となった（TVerDataMarketing調べ）。TVerお気に入り登録者