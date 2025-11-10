「東京デザインスタジオ ニューバランス（TOKYO DESIGN STUDIO New Balance、 以下 TDS）」が、シューズ「MT10Tv1」の新色「ブラウン」と「ネイビー」を11月14日に発売する。T-HOUSE New Balance、ニューバランス 六本木 19:06、ニューバランス堀江、& Dice & Dice supported by TOKYO DESIGN STUDIO New Balance、ニューバランス公式オンラインストア、一部の東京デザインスタジオ ニューバランス取扱店舗で展開する。