名誉毀損の疑いで逮捕されたNHK党の党首・立花孝志容疑者は、10日に静岡県の伊東市長選への立候補会見を予定していました。逮捕された今も「出馬は可能」だということです。◇名誉毀損の疑いで逮捕された政治団体「NHK党」の党首・立花孝志容疑者。今年1月に自殺したとみられる元兵庫県議の竹内英明さんについて、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などとウソの発言を繰り返すなどし、名誉を傷つけた疑いが