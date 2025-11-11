「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）広島・新井貴浩監督（４８）が１０日、侍ジャパンとの練習試合で躍動した若手野手陣に高評価を与えた。今キャンプ初の対外試合で１４安打１１得点。一線級の投手陣を相手に奮闘した姿を驚き交じりに称賛した。以下、新井監督との主な一問一答。◇◇−先発・辻は６失点。「初回に連打で失点した場面も打たれての失点。（