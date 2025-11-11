「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）広島・新井貴浩監督（４８）が１０日、侍ジャパンとの練習試合で躍動した若手野手陣に高評価を与えた。今キャンプ初の対外試合となった一戦でチームは１４安打１１得点。一線級の投手陣を相手に奮闘した姿を、驚き交じりに称賛した。確かな手応えを日南に持ち帰り、若い力の開花に尽力していく。期待以上の姿を存分に示してくれた