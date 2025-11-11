乃木坂46の6期生がライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の初日公演が8日に行われ、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる「新参者 二〇二五」が幕を開けた。【写真】6期生曲「市営ダンスホール」でセンターを務める森平麗心初日公演を務めた乃木坂46・6期生の森平麗心は「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通して皆で頑張っていきますので、応援よろしくお願いしま