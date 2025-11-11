お笑いタレントでよしもと新喜劇座員の金原早苗が9日、自身のインスタグラムを更新し、明石家さんまが座長を務める舞台に出演したことを報告。お笑い怪獣から受けたちょっとした気遣いを明かしている。【写真】優しい！顔の大きさを誤魔化すために前に出てくれるお笑い怪獣金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似