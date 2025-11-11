筆者の話です。昔は、旅行の予定をびっしり詰め込むタイプでした。限られた日数で、できるだけ多くの景色を見たいと思っていたのです。けれど最近は「ここで少し休もう」「この景色をもう少し眺めたい」と思うように。「効率よく回る」よりも「心が動く瞬間を味わう」旅に変わってきたのです。 詰め込み旅行が好きだった頃 若い頃の私は、旅行の計画を立てるのが何よりの楽しみでした。パンフレットを見比べて、朝から晩まで観