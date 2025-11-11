維新の藤田文武共同代表としんぶん赤旗の件。特に気になっていた点を取り上げた記事はこちらだ。【衝撃画像】Xで藤田氏を痛烈批判する維新の創設者である橋下徹氏・赤旗記者の名刺投稿した維新・藤田氏 専門家「犬笛行為に該当も」（毎日新聞）今年8月に共同代表に就任した藤田氏©時事通信社記者の名刺を自身のXに投稿まとめると、しんぶん赤旗日曜版は10月29日配信の電子版で、藤田氏による「税金還流」疑惑を報じた。