日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【画像】各省庁出身の秘書官を束ねる前経産事務次官の飯田祐二氏◆◆◆新秘書官は強者揃い高い内閣支持率でスタートした高市早苗首相を支える秘書官の布陣は強力だ。日本維新の会との連携を強く意識し、来年の通常国会をにらみ、政権を安定軌道に乗せようとしている。