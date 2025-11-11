イスラエル軍の攻撃で損壊した建物で暮らすガザ北部ガザ市の子ども＝10日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は10日、パレスチナ自治区ガザの停戦合意を巡り、トランプ米大統領の娘婿クシュナー氏とエルサレムで会談し、和平計画「第2段階」について協議した。第2段階ではハマスの武装解除やガザの治安維持のための国際安定化部隊設置が見込まれる。ガザには人質4人の遺体が残っている。イスラエル