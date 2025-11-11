〈破天荒なアイデアや奇矯なキャラクターが売りのメフィスト賞から出発した作家が、なぜ“子どもの貧困・虐待”をテーマにした王道の社会派ミステリーに〈転向〉したのか？〉から続くデビュー15周年に当たる今年、『彼女はひとり闇の中』（光文社文庫）、『その血は瞳に映らない』（光文社）、『どうせ死ぬなら殺してみませんか』（実業之日本社文庫）、『陽だまりに至る病』（文春文庫）の4つの新刊が刊行された天祢涼さん。多