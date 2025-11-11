漫才コンビ「ティーアップ」の長谷川宏（58）が11日までにインスタグラムを更新。タイヘイ一門の集合写真をアップした。写真にはザ・ぼんち（おさむ・まさと）、ティーアップ（前田勝・長谷川）、シンクタンクのタンクと、横山やすしさんの扮装をした大平サブローが集合。いずれもタイヘイ一門の兄弟弟子で、9日に大阪市内で行われたサブローの「芸歴50周年記念ライブツアー」での一場面。全員、楽しそうな笑顔を見せている。イン