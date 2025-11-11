チャイナエアラインは、「ブラックフライデー」を11月11日から12月12日まで開催している。対象路線は大阪/関西・高松・広島・福岡・熊本・沖縄/那覇発台北・高雄行きのビジネスクラス、エコノミークラス往復もしくはオープンジョーが対象となる。割引率は最大15％。運賃はベーシック運賃で、予約クラスはビジネスクラスが「D」、エコノミークラスが「R/Q/H/N」。出発期間は11月11日から2026年3月31日まで。