柳田に痛恨の一発を浴びた石井。呆然と打球を見送り、マウンド上でガクッと肩を落とした(C)産経新聞社背番号69の表情がゆがんだ甲子園阪神の2025年シーズンが終わりを告げたのは、10月30日の日本シリーズ第5戦だった。ソフトバンクに2-3で敗れて2年ぶりの日本一の夢は潰えた。その試合後、私は石井大智の囲み取材に入っていた。【動画】この快投を見よ！防御率0点台の石井の圧巻ピッチングシーン「今日打たれたから言うわけじゃ