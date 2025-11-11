【ニューヨーク＝小林泰裕】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３８１・５３ドル高の４万７３６８・６３ドルだった。値上がりは２営業日連続で、３営業日ぶりに４万７０００ドルを回復した。米政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの期待が高まり、半導体大手エヌビディアやＩＴ大手マイクロソフトなどの銘柄が値上がりした。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５２２・６