11月30日（日）に東京競馬場で行われるジャパンカップ（G1）に、予備登録のあった外国馬のうち4頭が正式に招待を受諾した。アイルランドから2頭、フランスから2頭の計4頭が来日する予定となっている。【BCターフ】ミニーホークもゴリアットも斬り伏せた、二刀流エシカルダイアモンド…マクモナグル「最高の形になりました」世界の強豪が集結アイルランドからは、A.オブライエン調教師が管理するロスアンゼルス（牡4）とクィー