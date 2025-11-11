JRAは、ウインズ小郡の開設20周年を記念した「SLやまぐち号」とのコラボレーションイベントを、11月24日（休月）にJR新山口駅で再開催すると発表した。当初8月に予定されていた同イベントは悪天候により中止となっていたが、内容を変えず改めて実施される。8月は悪天候で中止ウインズ小郡ご当地ターフィーのモチーフの一つがSLであることから実現した今回の企画では、SL出発式や車内での特別なおもてなし、JRAマスコット「ター